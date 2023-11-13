Во Франции назвали способствующие победе РФ факторы

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), конфликт на Ближнем Востоке, а также внутриполитические проблемы США благоприятно влияют на достижение Россией ее целей в специальной военной операции в Донбассе и на Украине.
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