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Первый этап Южной широтной магистрали: какие задачи решит новая дорога в окрестностях Пушкина

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга продолжается строительство первого этапа Южной широтной магистрали (ЮШМ), которая призвана соединить Петербургское и Московское шоссе, а также снизить нагрузку на Кольцевую автомобильную дорогу (КАД).

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