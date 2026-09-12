Первый этап Южной широтной магистрали: какие задачи решит новая дорога в окрестностях Пушкина

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга продолжается строительство первого этапа Южной широтной магистрали (ЮШМ), которая призвана соединить Петербургское и Московское шоссе, а также снизить нагрузку на Кольцевую автомобильную дорогу (КАД).