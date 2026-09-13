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Пятый канал

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Захарова назвала «русофобией головного мозга» слова главы польского МИД

Захарова назвала «русофобией головного мозга» слова главы польского МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможном исходе гипотетического конфликта с Россией.

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