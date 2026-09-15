В Лос-Анджелесе объявили победителей премии «Эмми» — «Оскара» в мире телесериалов. Как сообщает Variety, медицинская драма «Питт» победила в номинации «Лучший драматический сериал», а актёр сериала Ноа Уайл получил премию за лучшую мужскую роль.