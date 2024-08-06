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Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир

Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир

Кирилл Стрельников Наверное, уже ничто не может удивить в тотальной шизофрении Запада, но сильные антидепрессанты делают свое дело, и в западном инфополе возникают все новые химеры, выдаваемые за официальную политику.

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