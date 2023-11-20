На Камчатке правоохранители пресекли деятельность трёх нелегальных покерных клубов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную игорную деятельность на территории города Петропавловска-Камчатского.
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