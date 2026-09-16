Почему предложение о взаимном прекращении ударов по энергетике не стало документом, хотя зима уже близко? Может ли единая энергосистема быть разделена на гражданскую и военную без остановки всей страны? Кто должен заставить Киев отказаться от ударов, если Вашингтон уже выступил с инициативой? И когда украинцы перестанут ждать чуда и начнут требовать смены власти? Премьер-министр Украины Читать далее: https://govorit.
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