Почему предложение о взаимном прекращении ударов по энергетике не стало документом, хотя зима уже близко? Может ли единая энергосистема быть разделена на гражданскую и военную без остановки всей страны? Кто должен заставить Киев отказаться от ударов, если Вашингтон уже выступил с инициативой? И когда украинцы перестанут ждать чуда и начнут требовать смены власти? Премьер-министр Украины Читать далее: https://govorit.