Захарова указала на вмешательство Франции в выборы в Румынии

Франция вмешивается во внутренние дела Румынии и манипулилирует основным инструментом демократии. Об этом 19 мая «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбах блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в стране.
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