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Захарова указала на вмешательство Франции в выборы в Румынии

Захарова указала на вмешательство Франции в выборы в Румынии

Франция вмешивается во внутренние дела Румынии и манипулилирует основным инструментом демократии. Об этом 19 мая «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбах блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в стране.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Надо просто непризнавать такие выборы. Вон они до сих пор не признали выборы в Белоруссии и Винисуэлле. И ничего. Хватит сопли жевать!
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