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Украина выпустила по России десятки беспилотников

В ночь на четверг, 13 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десятки беспилотников по шести регионам России.

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Комментарии
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Traveller
Кто-то очень и очень много врёт! То в СМИ &quot;мы давим, гнуться шведы...&quot; (с), то шумерские БПЛА всё глубже громят российские города. И с каждым днём всё глубже и всё страшнее. А западло самизнаетекому отдать приказ о сравнивании с землёй того же Львова? Нет, ровняют как раз российские города! Поэтому и смеётся весь мир над сводками от гр. Конашенкова.
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