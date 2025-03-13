Украина выпустила по России десятки беспилотников

Traveller

Кто-то очень и очень много врёт! То в СМИ "мы давим, гнуться шведы..." (с), то шумерские БПЛА всё глубже громят российские города. И с каждым днём всё глубже и всё страшнее. А западло самизнаетекому отдать приказ о сравнивании с землёй того же Львова? Нет, ровняют как раз российские города! Поэтому и смеётся весь мир над сводками от гр. Конашенкова.