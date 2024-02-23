Молдавская власть трещит по швам: С руководящих должностей уходят топ-менеджеры, представители ЦИК и министерств

Рейтинги президента Майи Санду и правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (ПДС) сейчас предельно низки REUTERS Вчера 4,1K прочитали Скандалы, конфликты и коррупция: так можно кратко описать состояние дел действующих властей в Молдавии, не справляющихся с управлением страной.