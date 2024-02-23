МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    Пусть теперь один хрен едят, без рыбки!Лондон идёт ва-ба...
  • Boris Borisov
    Вот видите ! Ведь, есть же хорошие новости. Есть !Немцы раскрыли ош...
  • Наталья Романенко
    Дай Бог чтобы так и было«Паззл Путина» со...

Молдавская власть трещит по швам: С руководящих должностей уходят топ-менеджеры, представители ЦИК и министерств

Молдавская власть трещит по швам: С руководящих должностей уходят топ-менеджеры, представители ЦИК и министерств

Рейтинги президента Майи Санду и правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (ПДС) сейчас предельно низки REUTERS   Вчера 4,1K прочитали Скандалы, конфликты и коррупция: так можно кратко описать состояние дел действующих властей в Молдавии, не справляющихся с управлением страной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору