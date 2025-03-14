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Золото движется к 3 000 долларам – цены установили новый рекорд

Золото движется к 3 000 долларам – цены установили новый рекорд

Золото движется к 3 000 долларам – цены установили новый рекорд Татьяна АрестоваНа торгах 14 марта зафиксирован очередной рекорд цен на золото.

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