Кристиан Хорнер раскритиковал Гран При Монако

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing в Формуле 1 Кристиан Хорнер подверг критике прошедший Гран При Монако и призвал чемпионат мира задуматься над изменениями, которые сделали бы уличную гонку интереснее.
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