В МВД по Республике Тыва состоялось награждение старшего лейтенанта юстиции Субудая Салчак и студента городского техникума Найыра Салчак за профессионализм и активную гражданскую позицию

2 декабря в региональном МВД в торжественной обстановке состоялось награждение следователя следственной части СУ МВД по Республике Тыва старшего лейтенанта юстиции Субудая Салчак и 17-летнего студента Кызылского техникума экономики и права потребительской кооперации Найыра Салчак за проявленные профессионализм и активную гражданскую позицию при задержании вооруженного злоумышленника, совершившего тяжкое преступление.