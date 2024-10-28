WSJ: США займутся расследованием перехвата звонков политиков хакерами из КНР

Правительственная комиссия США начнет расследование обстоятельств взлома китайскими хакерами нескольких американских телекоммуникационных сетей для шпионажа за известными американцами, в том числе экс-президентом страны Дональдом Трампом и помощниками вице-президента Камалы Харрис, сообщили в The Wall Street Journal.