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WSJ: США займутся расследованием перехвата звонков политиков хакерами из КНР

Правительственная комиссия США начнет расследование обстоятельств взлома китайскими хакерами нескольких американских телекоммуникационных сетей для шпионажа за известными американцами, в том числе экс-президентом страны Дональдом Трампом и помощниками вице-президента Камалы Харрис, сообщили в The Wall Street Journal.

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