ПОЭЗИЯ

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В ОНЕМЕВШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ... (Марина Белокопытова)

В ОНЕМЕВШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ... (Марина Белокопытова)

+ + + В онемевшем пространстве, Вдруг узрела я музыки след…   Видно мне показалось: Ничего в том пространстве – нет! Несгибаемы пальцы… Я склонилась в пранаме* ветрам…      Ну а песня скитальцем – Горемычным, пошла по рукам… То, что было сакральным, (тайным эхом!) созвучьем души, - Не дождётся банально… И отверг это таинство – ты!   Я желаю удачи, В ярком шествии на пьедестал! Пусть напишут иначе, Те, кому ты поспешно отдал – Сам, и нотки, и звуки, Гордой лани сердечную дробь…   Я оглохла от боли!!! Я не чувствую трепета нот! 19.

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