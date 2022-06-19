В ОНЕМЕВШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ... (Марина Белокопытова)

+ + + В онемевшем пространстве, Вдруг узрела я музыки след… Видно мне показалось: Ничего в том пространстве – нет! Несгибаемы пальцы… Я склонилась в пранаме* ветрам… Ну а песня скитальцем – Горемычным, пошла по рукам… То, что было сакральным, (тайным эхом!) созвучьем души, - Не дождётся банально… И отверг это таинство – ты! Я желаю удачи, В ярком шествии на пьедестал! Пусть напишут иначе, Те, кому ты поспешно отдал – Сам, и нотки, и звуки, Гордой лани сердечную дробь… Я оглохла от боли!!! Я не чувствую трепета нот! 19.