Славянская доктрина

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Свобода слова не означает свободу от ответственности

Свобода слова не означает свободу от ответственности

«МЕДУЗА» и «ДОЖДЬ» ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ С ТРЕБОВАНИЕМЯ фигею. Сначала они ставят перед собой цель раскопать или придумать какое-нибудь говно про Путина и Россию, а потом удивляются по поводу противостояния по отношению к ним со стороны государства.

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Юрий Ильинов
Эзотерики знают: Чтобы всем было хорошо, надо думать хорошо, говорить хорошо, чувствовать хорошо. Давайте всегда только про хорошее.
Юрий Ильинов
Вах какая красота!

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