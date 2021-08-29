Свобода слова не означает свободу от ответственности

«МЕДУЗА» и «ДОЖДЬ» ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ С ТРЕБОВАНИЕМЯ фигею. Сначала они ставят перед собой цель раскопать или придумать какое-нибудь говно про Путина и Россию, а потом удивляются по поводу противостояния по отношению к ним со стороны государства.