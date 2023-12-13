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В Белорусии загорелся один из двух нефтеперерабатывающих заводов

В Белорусии загорелся один из двух нефтеперерабатывающих заводов

На территории нефтеперерабатывающего завода в Мозыре произошло серьезное возгорание.Пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила о сильном возгорании, которое случилось в 7:30 утра 13 декабря на Мозырском нефтеперерабатывающем предприятии.

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