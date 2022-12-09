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Финал Гран-при. Сакамото, Михара, Хендрикс, Ватанабе, Левито и Ким Йе Лим выступят с произвольными программами

10 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японская фигуристка Каори Сакамото.

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