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Оливье Сарр может перейти из НБА в «Реал» — испанский гранд близок к подписанию центрового

Оливье Сарр может перейти из НБА в «Реал» — испанский гранд близок к подписанию центрового

Французский центровой Оливье Сарр (27 лет, 208 см) может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает испанская пресса, мадридский «Реал» активно ведет переговоры с баскетболистом и близок к подписанию контракта.

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