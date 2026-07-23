Оливье Сарр может перейти из НБА в «Реал» — испанский гранд близок к подписанию центрового

Французский центровой Оливье Сарр (27 лет, 208 см) может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает испанская пресса, мадридский «Реал» активно ведет переговоры с баскетболистом и близок к подписанию контракта.
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