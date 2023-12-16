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Проверка из-за избиения барнаульской медсестры обернулась делом и представлением МВД

Проверка из-за избиения барнаульской медсестры обернулась делом и представлением МВД

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на недостаточность травм. Следователи посчитали иначе, а прокуратура не оценила действия правоохранителей Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки информации об избиении медицинской работницы в Краевой клинической больнице Алтайского края.

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