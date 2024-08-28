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Собянин: 281 тыс. горожан смогут найти работу в шаговой доступности от дома

Собянин: 281 тыс. горожан смогут найти работу в шаговой доступности от дома

В Москве продолжается реализация программы стимулирования создания мест приложения труда: построены новые детсады, школы, музей и другие объекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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