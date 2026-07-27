Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

Спутники запечатлели прогресс строительства энергетического центра с миллионом солнечных панелей

Спутники запечатлели прогресс строительства энергетического центра с миллионом солнечных панелей

Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2024 года / © NASA Недавно построенный энергетический центр Green River Energy Center, запечатленный на снимке спутника Landsat 8 (выше), включает почти один миллион солнечных панелей и около 500 аккумуляторных систем, размещенных на нескольких квадратных милях ранее неосвоенной территории.

Вернуться к статье