Спутники запечатлели прогресс строительства энергетического центра с миллионом солнечных панелей

Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2024 года / © NASA Недавно построенный энергетический центр Green River Energy Center, запечатленный на снимке спутника Landsat 8 (выше), включает почти один миллион солнечных панелей и около 500 аккумуляторных систем, размещенных на нескольких квадратных милях ранее неосвоенной территории.