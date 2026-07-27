Спутники запечатлели прогресс строительства энергетического центра с миллионом солнечных панелей

Энергетический центр Green River Energy Center в июне 2024 года / © NASA Недавно построенный энергетический центр Green River Energy Center, запечатленный на снимке спутника Landsat 8 (выше), включает почти один миллион солнечных панелей и около 500 аккумуляторных систем, размещенных на нескольких квадратных милях ранее неосвоенной территории.
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