Замглавы МИД Руденко: Запад милитаризацией АТР угрожает безопасности региона

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока» заявил, что западные страны милитаризацией АТР угрожает безопасности региона «Одним из серьезных вызовов для безопасности и развития АТР является линия западных стран на милитаризацию региона с закреплением на его пространстве военно-политического потенциала НАТО», — указал Руденко.