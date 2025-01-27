ИА Новороссия Абхазия, зачем ты ссоришься с русскими? Фото: Н. Корниенко. Пока Россия дает Сухуму копеечное электричество, тарифы для русских растут.
"Дайте нам бесплатную электроэнергию, как в Абхазии": Жители России массово пишут обращения к чиновникам
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Блядь наглым черножопым апзащам ве а русским ничего. Пора приватизировать все эти энергокомпании горэнерго горгазы и воду России.
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1 д.
ТГ
Татьяна Гусева
Почему им бесплатно, а мы только и переплачиваем каждый месяц???!!!
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12 час.
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