Apple огласила цены на ремонт нового складного смартфона iPhone Duo. Стоимость варьируется от 49 долларов за ремонт защитного слоя до 1499 долларов за "прочие повреждения".
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