ЕС и Китай договорились: экспорт электромобилей в Европу сократится вдвое. Для России это шанс получить больше машин, но параллельный импорт может столкнуться с новыми ограничениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Госдума одобрила ...
- НШ «Конец однополярн...
- Цена последней «к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым