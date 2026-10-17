Россиянам не стоит опасаться оспы обезьян, так как для заражения необходим очень тесный контакт с заразившимся, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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