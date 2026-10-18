МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Родители не должны ставить ребенка в угол в качестве наказания. Вместо этого они должны уметь найти подход и правильные слова, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.
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