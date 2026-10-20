Появилось видео, где мигранты и кавказцы бьют русских в центре Москвы Опубликованы кадры жёстких драк с Китай-города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Нам показали красивую сказку: почему я больше не верю финалу герасимовского "Тихого Дона"
Свежие комментарии
- Ну вот и всё. Миг...
- Строительный пузы...
- SV Почему погиб «Мер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым