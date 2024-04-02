Рязанский маршрутчик высадил подростка из-за проблем с оплатой проезда

На ситуацию пожаловалась 16-летняя девочка. Она рассказала, что знает о действующем на территории страны законе, запрещающем водителям общественного транспорта высаживать детей в случае нехватки денег или проблем с оплатой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии