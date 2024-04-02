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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский маршрутчик высадил подростка из-за проблем с оплатой проезда

Рязанский маршрутчик высадил подростка из-за проблем с оплатой проезда

На ситуацию пожаловалась 16-летняя девочка. Она рассказала, что знает о действующем на территории страны законе, запрещающем водителям общественного транспорта высаживать детей в случае нехватки денег или проблем с оплатой.

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Комментарии
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Эльдар Алиев
Почему до сих пор водители себе позволяют высаживать несовершенно летних
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16 час.
ЭА
Эльдар Алиев
За это надо на месяца три сажать
Ответить
16 час.

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