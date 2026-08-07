Появились кадры задержания сотрудников криптообменников в «Москва-Сити»

Появились кадры оперативной съемки, на которых зафиксирован момент задержания в бизнес-центре «Москва-Сити» сотрудников нелегальных криптообменников, переводивших полученные преступным путем деньги на Украину.
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