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Появились кадры задержания сотрудников криптообменников в «Москва-Сити»

Появились кадры оперативной съемки, на которых зафиксирован момент задержания в бизнес-центре «Москва-Сити» сотрудников нелегальных криптообменников, переводивших полученные преступным путем деньги на Украину.

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