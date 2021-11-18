Нужно открывать в Уссурийске дополнительные пункты вакцинации или нет?

Темпы вакцинации от коронавируса в Приморье растут. По состоянию на 18 ноября, от COVID-19 привились почти 700 тысяч человек.
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