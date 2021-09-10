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Автор доклада о политвойнах: «Цель Запада — окружение Путина»

Автор доклада о политвойнах: «Цель Запада — окружение Путина»

Андрей Манойло — о технологии по смене власти в России, роли олигархов и НавальногоПолитолог объяснил, почему Западу не нужна российская оппозиция Запад использует в России ту же технологию по смене власти, которая применялась в Латинской Америке.

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