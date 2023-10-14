Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

BB

Briz Bazelik

"Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города". Макгрегор, а с чего ты взял, что с НИМ будет кто-то вести какие-то переговоры?! Для НАС,- ОН уже давно НИКТО и звать ЕГО - НИКАК! Ему пора "вести переговоры"(о спасении собственной шкуры!) с ВАМИ, и-то, - если ОН ВАМ ещё нужен! А какие города отойдут к нам - время покажет! Т.ч. Макгрегор, - "сиди ровно на ж...пе и дыши носом"!!!