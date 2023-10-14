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Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner допустил, что Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий.

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Комментарии
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BB
Briz Bazelik
&quot;Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города&quot;. Макгрегор, а с чего ты взял, что с НИМ будет кто-то вести какие-то переговоры?! Для НАС,- ОН уже давно НИКТО и звать ЕГО - НИКАК! Ему пора &quot;вести переговоры&quot;(о спасении собственной шкуры!) с ВАМИ, и-то, - если ОН ВАМ ещё нужен! А какие города отойдут к нам - время покажет! Т.ч. Макгрегор, - &quot;сиди ровно на ж...пе и дыши носом&quot;!!!
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