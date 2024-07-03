Спектакль Рязанского театра кукол получил премию в Татарстане

Спектакль Рязанского театра кукол «Золоченые лбы» удостоен специальной премии культурных обозревателей Республики Татарстан «За исполнительское мастерство» по итогам пятого Международного фестиваля театров кукол «Шомбай- FEST», Казань, Татарстан!Спектакль Рязанского театра кукол «Золоченые лбы» удостоен специальной премии культурных обозревателей Республики Татарстан «За исполнительское мастерство» по итогам пятого Международного фестиваля театров кукол «Шомбай- FEST», Казань, Татарстан! Эта информация появилась на странице театра.
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