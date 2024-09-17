Число погибших при детонации пейджеров в Ливане возросло до 11

Число погибших при детонации устройств связи в Ливане увеличилось, до 11,4 тыс. человек получили ранения и травмы, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд, 17 сентября сообщает телеканал Al Jadeed.
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