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Военное обозрение

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ВВС Израиля наносили удары по югу Ливана, а бронетехника ЦАХАЛ перемещается к северной границе

ВВС Израиля наносили удары по югу Ливана, а бронетехника ЦАХАЛ перемещается к северной границе

Израиль, похоже, всерьез готовится к открытию второго фронта на севере страны путем вторжения в Ливан и противостояния шиитскому формированию «Хизбалла».

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