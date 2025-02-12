Комитет ГД одобрил ко II чтению закон о продлении маткапитала до 2030 года

Проект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», продляющий выплату материнского капитала до 31 декабря 2030 года, одобрен ко второму чтению комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.