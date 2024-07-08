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Крымское информационное агентство

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Житель Белогорска оскорбил Путина и серьезно раскаялся

Житель Белогорска оскорбил Путина и серьезно раскаялся

В Белогорске сотрудники центра противодействия экстремизма МВД задержали 24-летнетнего Кемала Ситумерова за дискредитацию ВС РФ.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Сучонок недоношенный! А в рыло в качестве бонуса не хочешь? &quot;Раска-аялся&quot; он...
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15 час.
АЯ
Александр Ялунин
К сожалению ненавидеть Путина и обвинять в выдуманых проблемах страны, в России таких полно, это глупые недоразветые люди , таким образом им кажется можно подняться в своих собственных глазах, вот типа самого Путина не боюсь, и если ему настучат, не думаю что они поумнеют.
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13 час.

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