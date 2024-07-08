Житель Белогорска оскорбил Путина и серьезно раскаялся

АЯ

Александр Ялунин

К сожалению ненавидеть Путина и обвинять в выдуманых проблемах страны, в России таких полно, это глупые недоразветые люди , таким образом им кажется можно подняться в своих собственных глазах, вот типа самого Путина не боюсь, и если ему настучат, не думаю что они поумнеют.