NBC: Ситуация в экономике поможет Байдену переизбраться

Даже на фоне мрачных прогнозов о рецессии, которая фиксируется в Соединенных Штатах, «неожиданно устойчивая экономика» оказывает поддержку Белому дому, связанную с тем, что действующий президент США Джо Байден может воспользоваться ситуацией в собственной предвыборной гонке.