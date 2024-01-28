NBC: Ситуация в экономике поможет Байдену переизбраться

Даже на фоне мрачных прогнозов о рецессии, которая фиксируется в Соединенных Штатах, «неожиданно устойчивая экономика» оказывает поддержку Белому дому, связанную с тем, что действующий президент США Джо Байден может воспользоваться ситуацией в собственной предвыборной гонке.
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