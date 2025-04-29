Патрушев: НАТО «тренируется» захватывать Калининград

Учения альянса развернулись на Балтике, сообщает ИА DEITA.RU. НАТО на учениях около российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области — заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
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