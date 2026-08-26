Рост индекса потребительских цен возобновился

За период с 18 по 24 августа индекс потребительских цен составил 100,01%. За период с начала месяца он равен 99,93%, с начала года – 104,68%, свидетельствуют опубликованные 26 августа 2026 года, в среду, данные Росстата.
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