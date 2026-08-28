Укрзализныця: Более 100 поездов задерживаются на Украине

"На Украине более 110 пассажирских поездов задерживаются, сообщили в "Укрзализныце". Около 100 из них опаздывают более чем на час, а самый длительный выезд отмечен у рейса из Сум в Киев, задержка которого составляет 17 часов.
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