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Демидов о победе на Кубке Первого канала 3х3: «Сыграть за сборную, защищать честь и герб России – это очень почетно. Рад, что мы взяли главный трофей»

«Россия 25» выиграла турнир, обыграв Беларусь в финале (4:2). – Очень хороший турнир, рад, что мы взяли главный трофей турнира «3х3».

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