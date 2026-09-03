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ИА Регнум

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Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом 3 сентября заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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