Курс доллара в 2025 году: эксперты уверены в цене 90 рублей Ирэн ОрлонскаяСогласно мнению аналитиков, к 2025 году доллар может в среднем стоить 90 рублей, несмотря на текущий курс в 81,49 рубля, установленный Центробанком на 4 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии