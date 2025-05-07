Курс доллара в 2025 году: эксперты уверены в цене 90 рублей Ирэн ОрлонскаяСогласно мнению аналитиков, к 2025 году доллар может в среднем стоить 90 рублей, несмотря на текущий курс в 81,49 рубля, установленный Центробанком на 4 мая.