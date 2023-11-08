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Китай

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Китай продолжит поощрять межрегиональные и гуманитарные обмены с США -- МИД

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Китай продолжит поддерживать и поощрять межрегиональные и гуманитарные обмены с США, надеясь, что Соединенные Штаты будут вместе с Китаем создавать благоприятные условия и атмосферу для межрегиональных и гуманитарных обменов и сотрудничества.

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