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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья Эрнандес Эрнандес назначен на матч «Барсы» и «Реала». Мунуэра будет отвечать за ВАР

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что класико в рамках 35-го тура Ла Лиги обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом Эрнандесом.

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