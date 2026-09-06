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ВС РФ сбрасывают в Доброполье агитационные листовки с призывами сдаться в плен

ВС РФ сбрасывают в Доброполье агитационные листовки с призывами сдаться в плен

Подразделения войск беспилотных систем «центральной» группировки ВС РФ в рамках психологического воздействия при помощи беспилотников самолётного типа «Молния-2» сбросили на позиции украинских боевиков в Доброполье несколько тысяч агитационных материалов.

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Tigra07

Что за идиотизм! И что потом делать с этими "добровольно сдавшимися"? Опять кормить-поить-содержать за счёт народа? Мало этому народу своих паразитов?