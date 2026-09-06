Подразделения войск беспилотных систем «центральной» группировки ВС РФ в рамках психологического воздействия при помощи беспилотников самолётного типа «Молния-2» сбросили на позиции украинских боевиков в Доброполье несколько тысяч агитационных материалов.
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Что за идиотизм! И что потом делать с этими "добровольно сдавшимися"? Опять кормить-поить-содержать за счёт народа? Мало этому народу своих паразитов?