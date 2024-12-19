﻿В Тульской области появится механизм безопасного строительства домов

Ситуация с мошенничеством в стройфирме "Ё-Хаус" вышла на новый уровень. С марта 2025 года в Тульской области введут механизм безопасного строительства частных домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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